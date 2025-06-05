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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
213
Час на прочитання
1 хв

А їй пасує: Єва Лонгорія похизувалася підтягнутою фігурою у футбольній формі

Відома акторка знялася для чоловічого глянцю.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Єва Лонгорія

Єва Лонгорія

50-річна акторка, продюсерка та бізнесвумен — Єва Лонгорія — інвестувала в мексиканський футбольний клуб Necaxa, один з найстаріших і най егендарніших футбольних клубів Мексики, і тепер, за її словами, «відроджуватиме його душу». І для більшого просування та згадки про команду у ЗМІ вона знялася для чоловічого журналу GQ у гламурних спортивних образах.

Єва Лонгорія

Єва Лонгорія

Локацією для фотосесії було обрано стадіон, спортзал і трибуни. Акторка приміряла короткі шорти, ефектні боді та футбольну форму команди, які доповнила взуттям на підборах та гетрами з бутсами.

Єва Лонгорія

Єва Лонгорія

Єва Лонгорія

Єва Лонгорія

На деяких знімках Лонгорія позувала з футболістами команди Necaxa. «Я хочу, щоб усі почувалися комфортно з цим інтерв’ю та фотографіями», — зазначила Єва про фотосесію, а також про майбутній документальний фільм про футбольний клуб.

Єва Лонгорія

Єва Лонгорія

Єва Лонгорія

Єва Лонгорія

Судячи з ефектних образів Лонгорії та загалом усієї фотосесії, про Necaxa точно тепер дізнаються більше людей.

Раніше, нагадаємо, Єва Лонгорія вразила своїм вбранням. У рамках 78-го щорічного кінофестивалю вона відвідала церемонію Global Gift Gala і вийшла на фотоколл в ефектній чорній сукні, прикрашеній безліччю каменів, бісером і паєтками.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва лонгорія / © Associated Press

Єва лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
213
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