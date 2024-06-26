А їй пасує: зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз похизувалася новою стрижкою та кольором волосся

35-річна акторка, широко відома всім за серіалом "Емілі в Парижі" та фільмом "Білосніжка" – Лілі Коллінз – вирішила змінити імідж та поміняти зачіску.

Дівчина мала волосся довжини нижче лопаток. Його вона зняла на фото і символічно попрощалася з ними.

Новою стрижкою Емілі стало популярне серед селебріті боб-каре, яке, до речі, дуже пасує зірці. "Чесно кажучи, я просто хотіла знову все змінити та здивувати себе", — розповіла Коллінз.

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Також дівчині пофарбували волосся у відтінок еспресо – трохи темніше за її натуральний колір.

Фото: Instagram Лілі Коллінз

"Ця стрижка і колір здаються сміливішими і водночас якось легшими. І повністю відповідають мені — прямо зараз", — додала Лілі.

Нагадаємо, раніше Лілі Коллінз прогулялася Римом. Для прогулянки пам'ятками італійської столиці акторка одягла білий топ, помаранчевий жакет та атласну спідницю з мереживом на подолі.

Фото: Instagram Лілі Коллінз

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