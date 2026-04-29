Шоу-бізнес
147
A$AP Rocky відвідав показ мод Chanel з рожевою сумкою та милим натяком на доньку від Ріанни

Репер замилував публіку аксесуаром, який йому подарував креативний директор бренду.

Юлія Каранковська
A$AP Rocky

A$AP Rocky / © Getty Images

Багатодітний батько A$AP Rocky, справжнє ім’я якого Ракім Маєрс, відвідав розкішне шоу Модного дому Chanel — бренд презентував у Франції круїзну колекцію.

Репер є амбасадором бренду, а також чоловіком, який обожнює яскраві луки з поєднанням класики, креативу та кольорів. Однак цього разу на заході Ракім привернув увагу не лише через свій образ, який, без сумніву, був розкішним, а й через аксесуар — яскраво-рожеву сумку, яку йому подарував креативний директор бренду Матьє Блазі.

A$AP Rocky / © Getty Images

A$AP Rocky / © Getty Images

Та головною деталлю образу репера став маленький аксесуар на сумці — рожеві шовкові туфлі-балетки, на яких був логотип бренду. Ці туфлі були натяком на доньку репера, яка народилася у його стосунках з Ріанною. Дівчинку назвали Роккі Айріш і їй зараз 7 місяців.

«Це подарунок від Матьє. Він дуже уважний, — сказав A$AP Rocky виданню WWD. - Я віддам їх своїй доньці».

A$AP Rocky / © Getty Images

A$AP Rocky / © Getty Images

Також журналісти запитали у репера про нещодавню фотосесію його доньки та Ріанни, і він вперше прокоментував дебют малечі для глянцю.

«Це було щось неймовірне. Вона така мила, знаєш? Я досі це осмислюю, — емоційно сказав він. — Вони такі милі. Це просто передоз милоти. Щасливий тато, розумієш?».

Також пара виховує двох синів — Різза і Райота.

