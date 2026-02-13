Адріана Ліма і Кендіс Свейнпоул блиснули ідеальними фігурами в спідній білизні

Адріана Ліма та Кендіс Свейнпоул / © Instagram Адріани Ліми

Реклама

44-річна бразильська топмодель Адріана Ліма і 36-річна південноафриканська топмодель Кендіс Свейнпоул — одні з найвідоміших «ангелів» Victoria’s Secret. Дівчата стали зірками нової промокампанії популярного бренду нижньої білизни.

Адріана Ліма та Кендіс Свейнпоул / © Instagram Адріани Ліми

Адріана Ліма / © Instagram Адріани Ліми

На знімках вони позували в чорному і синьому комплектах VS і в чоботях на високих підборах. Їхнє волосся розпущене, а макіяж виконаний з акцентом на очі. «Така культова пара», — свідчить підпис під цими знімками на сторінці бренду в Instagram.

Адріана Ліма / © Instagram Адріани Ліми

Адріана Ліма та Кендіс Свейнпоул / © Instagram Адріани Ліми

Дівчата мають просто приголомшливий вигляд. Зазначимо, вони не тільки моделі, а й мами. Кендіс виховує двох синів, а Ліма — двох дочок і сина.

Реклама

Адріана Ліма / © Instagram Адріани Ліми

Нагадаємо, у жовтні минулого року відбулося одне з найобговорюваніших, найгламурніших і найскандальніших модних шоу — показ білизняного бренду Victoria’s Secret. Після багаторічної критики з боку клієнтів компанія кардинально змінила свій підхід і зробила своє шоу-показ інклюзивнішим, але водночас залишила увесь колишній гламур. Шоу було видовищним. На подіумі з’явилися такі легенди бренду, як Адріана Ліма, Алессандра Амброзіо, Даутцен Крус та сестри Хадід, а поряд із ними сяяли зірки нового покоління, як-от Алекс Консані, Енджел Різ і Барбі Феррейра, а також декілька непо-бейбі: Ліла Мосс, Айріс Лоу і Амелія Грей.