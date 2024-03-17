Аффлек тепер без бороди, а Лопес одягла чоботи зі стразами: знамените подружжя сходило на баскетбол

На заході вони постійно трималися за руки.

Американська суперзірка Дженніфер Лопес та її чоловік Бен Аффлек потрапили під приціл папараці у Лос-Анджелесі. Відому пару спочатку заскочили, коли вони виходили зі свого автомобіля, щоб відвідати баскетбольний матч між командами "Лос-Анджелес Лейкерс" і "Голден Стейт Уорріорз".

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

На гру вони зводили сина Аффлека від Дженніфер Гарнер – Семюеля. Хлопчик сидів у першому ряду біля батька.

Попри те, що Бен зазвичай залишається в тіні Лопес, цього разу він привернув особливу увагу, оскільки вперше за тривалий час поголив свою бороду. Тепер актора та режисера було просто не впізнати.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Одягнений він був у сині штани, картату сорочку та синій кардиган. Також Аффлек додав в образ кепку та кросівки.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Але Дженніфер одяглася значно гламурніше, адже на ній були широкі джинси з кишенями, біла вкорочена футболка і жакет від Chanel. Доповнювали лук акторки ніжно-рожева сумка від Chanel, укладання, кілька прикрас, а також чудові гламурні чоботи на танкетці, повністю всипані стразами.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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