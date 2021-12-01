Африканські канікули: учасниця "Холостяка-11" у зеленому купальнику похизувалася стрункою фігурою

Даша Ставнича показала знімки з відпустки, яку вона проводить у Кенії.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Даша Ставнича – відпочиває зараз у східній Африці – у Кенії. Поїхала туди вона разом з іншими учасницями проєкту – Джесікою Чегі, Розалі Номбре та Аліною Ляшук. Дівчата проводять там чудово час.

Джесікою Чегі, Аліною Ляшук та Даша Ставнича/Instagram Даші Ставничої

В Instagram Даша опублікувала знімки, на яких позувала у зеленому купальнику з асиметричним верхом. Дівчина продемонструвала свою струнку фігуру.

Даша Ставнича/Instagram Даші Ставничої

Даша Ставнича/Instagram Даші Ставничої

Ставнича також виклала фото, зроблені у парку Голлер, куди вона поїхала із подругами. Це природний парк у Бамбурі, Момбасі, на кенійському узбережжі. І там здійснилася її маленька мрія – вона побачила жирафів.

Даша Ставнича/Instagram Даші Ставничої

"Ми живемо один раз, тому насолоджуватися треба щодня. Більшість думають, що я щаслива і насолоджуюся тільки тоді, коли все добре. Але ні, я вчуся робити це в будь-які моменти мого життя. Я б могла скиглити, що зі мною немає Юри. Я б могла скиглити, що в мене в номері ящірки, павуки та змії. А що ви думали? Це дика природа, і це особливий досвід. Але зараз хочу наголосити на здійсненні моєї маленької мрії — побачити жирафів", — написала Ставнича.

Даша Ставнича/Instagram Даші Ставничої

Одягнена вона була у зелений трикотажний костюм, який складався з кроптопу з пікантним декольте та мініспідниці. Волосся вона розпустила, зробила легкий макіяж і прикрасила шию золотисто-перлинним намистом.

Даша Ставнича/Instagram Даші Ставничої

А Джессіка Чегі показала фотографії в апельсиновому купальнику, зроблені на березі Індійського океану.

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