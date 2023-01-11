Ах, як красиво: Джессіка Честейн позувала фотографам у приголомшливій сукні-павутині з розсипом каміння

Цей образ став одним із найкрасивіших на церемонії.

Голлівудська суперзірка – 45-річна акторка Джессіка Честейн – відвідала церемонію "Золотий глобус", яка традиційно відбулася у Лос-Анджелесі. Образ акторки став одним із найкрасивіших на цьому заході, адже вона обрала оригінальну сукню від бренду Oscar de la Renta.

Вбрання було виконане у ніжно-бежевому відтінку, через що створювався "голий" ефект, а от по всій довжині вбрання була аплікація з великих каменів у вигляді павутини.

Сукня не мала бретельок, вона була приталена і добре підкреслювала струнку фігуру Джессіки. Доповнювали її образ босоніжки зі стразами та прикраси від Gucci.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Макіяж акторки був із гарними чорними стрілками та шимерними тінями, а ось волосся їй уклали в пучок.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

У сукні схожого відтінку, але зовсім іншого дизайну на "Золотому глобусі" з'явилася колега Честейн — акторка Сальма Гаєк. Її лук був від Gucci.

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