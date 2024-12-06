Ах, як ніяково: з 13-річною дочкою Ніколь Кідман стався модний конфуз

Дівчинка – рідкісна гостя на світських заходах, але цього разу прийшла підтримати маму, якій вручили нагороду.

Оскароносна акторка Ніколь Кідман має двох доньок – Сандей Роуз і Фейт Маргарет, і обох вона останнім часом починає активно виводити у світ. Нещодавно 16-річна Сандей взяла участь у показі Модного дому Miu Miu, який презентував колекцію на сезон весна-літо 2025.

Тепер же Кідман з'явилася на галавечорі в Беверлі-Гіллз з молодшою Фейт. Дівчинка дуже схожа на свою знамениту маму.

На захід вона одягла твідовий костюм білого кольору з чорною обробкою, який включав жакет і мінісукню. Вбрання дівчини було від американського бренду LoveShackFancy, заснованого Ребеккою Гессель Коен.

Ніколь Кідман та її дочка Фейт Маргарет / Фото: Getty Images

Вартість сукні становить 375 доларів, а жакета – 495 доларів.

Вбрання Фейт Маргарет/фото: loveshackfancy

Вбрання Фейт Маргарет/фото: loveshackfancy

Образ Фейт доповнила чорними туфлями Мері Джейн і капроновими колготками, які її добряче підвели, адже на них з'явилася величезна стрілка.

Ніколь Кідман та її дочка Фейт Маргарет / Фото: Getty Images

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