Ах, як ніжно: розглядаємо вечірнє вбрання Захари Джолі-Пітт — названої дочки Анджеліни Джолі

Дівчина з'явилася на цьому заході напередодні свого дня народження — 8 січня їй виповниться 20 років.
Названа дочка Анджеліни Джолі — 19-річна Захара — відвідала світський захід у Лос-Анджелесі — разом з мамою вийшла на червону доріжку "Золотого глобуса". Анджеліна була серед номінантів у категорії "Найкраща акторка у драматичному фільмі" за роль у картині "Марія". Але якщо вона одягла трохи сміливу і креативну сукню з ланцюжками, то її вже доросла дочка віддала перевагу більш елегантному вбранню.
На Захарі, як і на її матері, була сукня від бренду Alexander McQueen з колекції Pre-Fall 2024. Це було біле вбрання лаконічного фасону та з квітковою вишивкою чорними нитками.
Образ дівчина доповнила лаконічним макіяжем, декількома прикрасами та високою зачіскою.
Захара часто супроводжує матір на світські заходи, але вперше про стиль дівчини заговорили після того, як вона одягла перероблене вбрання Джолі від бренду Elie Saab, в якому Анджеліна сяяла перед камерами 2014 року на "Оскарі".
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