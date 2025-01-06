Ах, як ніжно: розглядаємо вечірнє вбрання Захари Джолі-Пітт — названої дочки Анджеліни Джолі

Дівчина з'явилася на цьому заході напередодні свого дня народження — 8 січня їй виповниться 20 років.

Названа дочка Анджеліни Джолі — 19-річна Захара — відвідала світський захід у Лос-Анджелесі — разом з мамою вийшла на червону доріжку "Золотого глобуса". Анджеліна була серед номінантів у категорії "Найкраща акторка у драматичному фільмі" за роль у картині "Марія". Але якщо вона одягла трохи сміливу і креативну сукню з ланцюжками, то її вже доросла дочка віддала перевагу більш елегантному вбранню.

Захара та Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

На Захарі, як і на її матері, була сукня від бренду Alexander McQueen з колекції Pre-Fall 2024. Це було біле вбрання лаконічного фасону та з квітковою вишивкою чорними нитками.

Образ дівчина доповнила лаконічним макіяжем, декількома прикрасами та високою зачіскою.

Захара та Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Захара часто супроводжує матір на світські заходи, але вперше про стиль дівчини заговорили після того, як вона одягла перероблене вбрання Джолі від бренду Elie Saab, в якому Анджеліна сяяла перед камерами 2014 року на "Оскарі".

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