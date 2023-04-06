Ах, яка елегантна: акторка Наомі Воттс зачарувала гарним образом

Акторка давно відвідує цей захід і відома тим, що підтримує художників-початківців, купуючи їхні роботи.
Зірка фільмів "Малхолланд Драйв" та "Дзвінок" відвідала захід у Нью-Йорку — Tribeca Ball, який організовується щорічно для підтримки молодих художників із Нью-Йоркської академії мистецтв. Наомі Воттс відвідує бал уже понад десять років, і вона відома тим, що купує нові твори мистецтва з цього заходу.
Для заходу Наомі вибрала дуже лаконічний та елегантний образ – чорний костюм від бренду Dries Van Noten з колекції весна-літо 2023 року.
Вбрання складалося з жилета з лацканами та спідниці міді з асиметричним подолом. Костюм був виконаний із щільної костюмної тканини, а доповнила вона його босоніжками на ремінцях та прикрасами у вигляді квітів від Van Cleef & Arpels.
Над створенням образу для події акторка працювала зі стилісткою Джинанн Вільямс.
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