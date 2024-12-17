Ах, яка елегантна: Джуліанна Мур на прем'єрі фільму у Парижі

Оскароносна зірка зіграла головну роль у драматичному фільмі "Сусідня кімната", режисером якого став Педро Альмодовара.

Прем'єра цієї картини відбулася в Парижі, а Джуліанна Мур вийшла до фотографів у розкішній білій сукні до підлоги.

Вбрання хоч і було лаконічним, але мало дуже оригінальний дизайн, адже у нього було асиметричне декольте, а одна бретелька була перекручена.

Носила цю гарну сукню Джуліанна у поєднанні з розкішними масивними сережками-кафами, кількома каблучками на руках та бежевими босоніжками. Макіяж у неї був лаконічним, як і її зачіска.

Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

Раніше акторка теж привернула увагу. Вона була у вбранні від Bottega Veneta. Мур сфотографували папараці в Нью-Йорку у довгій сукні з ковтунцями, яку вона носила у поєднанні із зеленими сережками.

Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

До речі, бренд Bottega Veneta зараз чекають великі зміни, адже його креативний директор — 40-річний Матьє Блазі — перейшов у Chanel.

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