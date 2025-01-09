Ах, яка елегантна: Памела Андерсон сходила на інтерв'ю у чорній сукні та жакеті

Памела Андерсон продовжує свій забіг інтерв'ю, присвячених виходу фільму за її участю "Остання танцівниця".
Акторка з початком 2025 року встигла вже побувати на багатьох заходах, серед яких було інтерв'ю в Нью-Йорку. Її сфотографували папараці, коли вона вийшла із автомобіля.
На Памелі була сукня від Emilia Wickstead, яку вона носила з жакетом та поясом. Також своє елегантне вбрання вона доповнила капроновими колготками та лаковими туфлями на підборах.
Волосся Андерсон зібрала в низький хвіст, а свый чубчик-шторку просто трохи недбало уклала в проділ.
До речі чубчик вона відрізала досить нещодавно. Вперше з такою зачіскою акторка з'явилася на заході організації SAG-AFTRA, де також продемонструвала стильну сукню-кейп від Bottega Veneta із колекції осінь-зима 2024 року.
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