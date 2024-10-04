Ах, яка гарна: Анджеліна Джолі сходила до свого бутика одягу в Нью-Йорку

Вона знову одягла монохромне елегантне вбрання.
Анджеліна Джолі потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Відома акторка відвідала магазин свого бренду одягу Atelier Jolie, який вона відкрила в особливій будівлі. Річ у тому, що колись приміщення належало художнику Енді Ворголу і в ньому мешкав ще один відомий художник - Жан-Мішель Баскія. Саме графіті останнього прикрашають стіни бутика.
Іноді Анджеліна відвідує бутик, зустрічає там гостей і навіть бере з собою дітей. 2 жовтня її знову там заскочили папараці.
Акторка була з ніг до голови одягнена у все чорне. Вона поєднала довгу шовкову сукню-комбінацію, туфлі-човники та довге стильне пухнасте пальто на затин. Волосся вона розпустила і зробила короткий макіяж. Це пальто Анджеліна одягала також кількома днями раніше, але з іншою сукнею.
А ось її бренд одягу навіть одного разу створив сукню для червоної доріжки "Оскара". Це була сукня зі змістом, яку бренд пошив для американської журналістки та письменниці Сулейки Жауад.
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