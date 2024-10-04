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Ах, яка гарна: Анджеліна Джолі сходила до свого бутика одягу в Нью-Йорку

Ах, яка гарна: Анджеліна Джолі сходила до свого бутика одягу в Нью-Йорку

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Вона знову одягла монохромне елегантне вбрання.

Анджеліна Джолі потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Відома акторка відвідала магазин свого бренду одягу Atelier Jolie, який вона відкрила в особливій будівлі. Річ у тому, що колись приміщення належало художнику Енді Ворголу і в ньому мешкав ще один відомий художник - Жан-Мішель Баскія. Саме графіті останнього прикрашають стіни бутика.

Іноді Анджеліна відвідує бутик, зустрічає там гостей і навіть бере з собою дітей. 2 жовтня її знову там заскочили папараці.

Акторка була з ніг до голови одягнена у все чорне. Вона поєднала довгу шовкову сукню-комбінацію, туфлі-човники та довге стильне пухнасте пальто на затин. Волосся вона розпустила і зробила короткий макіяж. Це пальто Анджеліна одягала також кількома днями раніше, але з іншою сукнею.

Анджеліна Джолі / © Getty Images
Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

А ось її бренд одягу навіть одного разу створив сукню для червоної доріжки "Оскара". Це була сукня зі змістом, яку бренд пошив для американської журналістки та письменниці Сулейки Жауад.

Сулейка Жауад із чоловіком / © Associated Press
Сулейка Жауад із чоловіком / Фото: Associated Press
Сулейка Жауад із чоловіком / © Associated Press
Сулейка Жауад із чоловіком / Фото: Associated Press

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