Ах, яка красуня: Кетрін Зета-Джонс сяяла у сукні з "голим" ефектом на заході в арабській країні

Оскароносна акторка Кетрін Зета-Джонс викликала фурор своєю приголомшливою чорною сукнею від бренду Marchesa, яка була представлена в колекції Pre-Fall 2021.

Кетрін Зета-Джонс та її чоловік Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

У цьому вбранні вона з'явилася на червоній доріжці заходу "Жінки у кіно", що проводився у межах Міжнародного кінофестивалю на Червоному морі.

Сукня складалася з двох видів тканини — бежевої та чорної сітчастої з квітковою вишивкою. Поєднання цих двох кольорів створювало так званий "голий" ефект. Також це вбрання доповнювала накидка-кейп, що мала дуже довгий шлейф. Образ Кетрін доповнила розкішна зачіска з кучерями, вечірній гламурний макіяж та прикраси з діамантами від Briony Raymond.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Раніше на відкритті кінофестивалю Кетрін вийшла до фотографів у вбранні кольору морської хвилі. На ній була довга сукня від бренду Marmar Halim з накидкою, яку вона носила в поєднанні з босоніжками від відомого італійського взуттєвого бренду Rene Caovilla, який характерний тим, що у нього ремінці-пружини прикрашені стразами.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

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