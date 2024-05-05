Ах, які ноги: Сідні Свіні вийшла до фотографів у джинсових мінішортах

26-річна акторка мала ефектний вигляд в джинсовому жакеті зі шнурівкою та джинсових мініатюрних шортах, блиснувши своїми стрункими ногами. Сідні взула білі гостроносі туфлі-човники із золотим носком на підборах, а в руках несла маленьку білу сумку на короткій ручці.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

Свіні нещодавно зробила нову стрижку, обрізавши каре і пофарбувала волосся в більш темний блонд. Також вона зробила легкий макіяж та одягла сонцезахисні окуляри на обличчя.

Також нещодавно ми бачили акторку у незвичайному образі на пресконференції фільму "Проклята діва" у Мексиці. Там знаменитість з'явилася у чорній сукні бренду Miu Miu з колекції осінь-зима 2024 із вирізом на стегні.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

Читайте також: