Ах, який образ: британська світська левиця прийшла на прем'єру Бонда в оригінальному вбранні

30-річна красуня знову приголомшила вибором образу.

28 вересня в Лондонському Royal Albert Hall відбулася світова прем'єра чергового фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати", яка стане останньою для Деніела Крейга, оскільки після п'яти фільмів бондіани він вирішив більше не грати роль британського агента 007.

Червона доріжка прем'єри фільму була нічим не гіршою, ніж під час Каннського кінофестивалю, адже зіркові гості приголомшували своїми розкішними вбраннями і прикрасами. Чого лише був вартий образ британської світської левиці Кімберлі Гарнер, яка з'явилася у сукні молочного кольору з цікавими вирізами на декольте і високим розрізом збоку, який демонстрував її красиві ноги.

Кімберлі Гарнер / Associated Press

Кімберлі Гарнер / Associated Press

Образ Кімберлі доповнив нюдовий макіяж, браслет-манжета з діамантами і прозорі туфлі.

Кімберлі Гарнер / Associated Press

Але відверті сукні Кімберлі для своїх появ вибирає не вперше. У Каннах цього року вона теж справила враження, коли одягла вбрання з весняно-літньої кутюрної колекції 2021 бренду La Metamorphose. Тоді дівчина намагалася, красиво позувала перед камерами і ненароком підняла поділ спідниці, продемонструвавши таким чином занадто багато.

Кімберлі Гарнер / Getty Images

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Зірки на прем'єрі Джеймса Бонда "Не час помирати" (15 фото)

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