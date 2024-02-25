Акцентувала увагу на декольте: Енн Гетевей в яскравому вбранні приїхала на церемонію

41-річна акторка обрала відверте вбрання від улюбленого бренду для свого виходу на церемонії у Лос-Анджелесі.

Енн Гетевей з'явилася на церемонії Screen Actors Guild Awards 2024 року.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Разом зі своїми колегами Емілі Блант та Меріл Стріп Енн вручала нагороду за визначну роль акторові у комедійному серіалі під час 30-ї щорічної премії Гільдії кіноакторів у суботу.

Емілі Блант, Меріл Стріп та Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Енн приїхала на церемонію у синій сукні Atelier Versace з відвертим декольте широким поясом на талії та розрізом до стегна. Вечірній образ Гетевей доповнила ювелірними прикрасами Bulgari та взула туфлі відтінку металік на підборах. В руках акторка тримала сріблястий клатч, волосся уклала і зробила легкий вечірній макіяж.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

На церемонії також сяяла Різ Візерспун, вона одягнулася в червону сукню від Elie Saab Haute Couture.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

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