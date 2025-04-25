Ах, як гарно: Ешлі Парк відвідала церемонію в бузковій сукні з орхідеями

Ешлі Парк / © Getty Images

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Зірка серіалу «Емілі в Парижі», акторкаа Ешлі Парк, відвідала дев’яту щорічну церемонію вручення премії The Daily Front Row Fashion Los Angeles Awards у готелі The Beverly Hills.

Вона позувала перед фотографами у чарівній мінісукні від бренду Oscar de la Renta. Цей бренд відомий своїми розкішними квітковими дизайнами та аплікаціями і вбрання Ешлі не стало винятком, оскільки повністю складалося з безлічі орхідей зроблених з оксамиту. Своє ніжне вбрання вона доповнила туфлями у колір, які були від бренду Le Silla.

Ешлі Парк / © Getty Images

Нагадаємо, що також сукню з орхідеями, але кардинального іншого дизайну, демонструвала раніше акторка Блейк Лайвлі. Вона з’явилася в неймовірно розкішній та гламурній сукні від бренду Tamara Ralph із кутюрної колекції осінь-зима 2024 на прем’єрі фільму в Лондоні.

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Блейк Лайвлі / © Associated Press

Ешлі Парк / © Associated Press Ешлі Парк / © Associated Press Ешлі Парк / © Associated Press Ешлі Парк / © Associated Press Ешлі Парк / © Getty Images Ешлі Парк / © Getty Images