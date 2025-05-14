Ах, як гарно: Єва Лонгорія вдалася до модного трюку, щоб здаватися вищою на фото

Єва Лонгорія / © Getty Images

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Єву Лонгорію не можна назвати дуже високою жінкою, адже її зріст лише 157 сантиметрів, проте щоб здаватися вищою на фото, вона вдається до модного трюку — завжди дуже продумано вибирає одяг, який робить її «вищою». У межах Каннського кінофестивалю, який вона відвідала, акторка взяла участь в урочистій вечері з нагоди відкриття.

На захід Єва прийшла в смугастому обтислому вбранні, яке включало топ-водолазку і спідницю довжини міді. Цей костюм гарно підійшов їй, оскільки вертикальна широка смужка, а також спідниця, яка відкривала її щиколотки, візуально робили її вищою.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Образ зірка доповнила босоніжками на підборах, лаконічною зачіскою з розпущеним волоссям і яскравим макіяжем. Потім Єва вийшла на червону доріжку, де продемонструвала ще одне гламурне вбрання — довгу золоту сукню з величезним бантом від бренду Tamara Ralph. Вбрання вона доповнила прикрасами від знаменитого ювелірного бренду Pasquale Bruni.

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Єва Лонгорія / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press