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- Шоу-бізнес
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Ах, як гарно: Єва Лонгорія вдалася до модного трюку, щоб здаватися вищою на фото
Її стилісти вміють підбирати для неї вбрання.
Єву Лонгорію не можна назвати дуже високою жінкою, адже її зріст лише 157 сантиметрів, проте щоб здаватися вищою на фото, вона вдається до модного трюку — завжди дуже продумано вибирає одяг, який робить її «вищою». У межах Каннського кінофестивалю, який вона відвідала, акторка взяла участь в урочистій вечері з нагоди відкриття.
На захід Єва прийшла в смугастому обтислому вбранні, яке включало топ-водолазку і спідницю довжини міді. Цей костюм гарно підійшов їй, оскільки вертикальна широка смужка, а також спідниця, яка відкривала її щиколотки, візуально робили її вищою.
Образ зірка доповнила босоніжками на підборах, лаконічною зачіскою з розпущеним волоссям і яскравим макіяжем. Потім Єва вийшла на червону доріжку, де продемонструвала ще одне гламурне вбрання — довгу золоту сукню з величезним бантом від бренду Tamara Ralph. Вбрання вона доповнила прикрасами від знаменитого ювелірного бренду Pasquale Bruni.