Шоу-бізнес
44
1 хв

Ах, як мило: Аріана Гранде виступила на сцені в рожевій сукні з метеликами

Образ 32-річної зірки був чарівним і повністю відповідав її кіношному персонажу — добрій феї Глінді.

Юлія Каранковська
Аріана Гранде

Аріана Гранде

Аріана Гранде вийшла на сцену в спеціальному випуску NBC «Wicked: One Wonderful Night» у зшитій на замовлення пишній сукні від знаменитого бренду Robert Wun. Шоу проводилося напередодні виходу другої частини фільму «Wicked: Чародійка».

Аріана Гранде / © Getty Images

Аріана Гранде / © Getty Images

Це блідо-рожеве творіння було неймовірно романтичним і ніжним, оскільки прикрашали його тривимірні метелики.

Аріана Гранде / фото: luxurylaw/Instagram

Аріана Гранде / фото: luxurylaw/Instagram

Вбрання було без бретелей із звуженою талією і об’ємною спідницею міді. Стилістом Аріани, який допоміг їй підібрати це чарівне вбрання, був знаменитий Лоу Роуч, який також одягає Зендею.

Аріана Гранде / фото: luxurylaw/Instagram

Аріана Гранде / фото: luxurylaw/Instagram

Зшита сукня була з крепу, а крила метеликів зроблені з пір’я. Сукня отримала назву The Pink Butterflies («Рожеві метелики»).

Аріана Гранде / фото: luxurylaw/Instagram

Аріана Гранде / фото: luxurylaw/Instagram

Але не тільки сукня зачаровувала метеликами, оскільки бренд зробив для дівчини такі ж сережки.

Ариана Гранде / видео: luxurylaw/Instagram

Образи акторки Аріани Гранде (14 фото)

Ариана Гранде_1 / © Associated Press

© Associated Press

Аріана Гранде / © Getty Images

Аріана Гранде / © Getty Images

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_2 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_2 / © Getty Images

© Getty Images

44
