- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 44
- Час на прочитання
- 1 хв
Ах, як мило: Аріана Гранде виступила на сцені в рожевій сукні з метеликами
Образ 32-річної зірки був чарівним і повністю відповідав її кіношному персонажу — добрій феї Глінді.
Аріана Гранде вийшла на сцену в спеціальному випуску NBC «Wicked: One Wonderful Night» у зшитій на замовлення пишній сукні від знаменитого бренду Robert Wun. Шоу проводилося напередодні виходу другої частини фільму «Wicked: Чародійка».
Це блідо-рожеве творіння було неймовірно романтичним і ніжним, оскільки прикрашали його тривимірні метелики.
Вбрання було без бретелей із звуженою талією і об’ємною спідницею міді. Стилістом Аріани, який допоміг їй підібрати це чарівне вбрання, був знаменитий Лоу Роуч, який також одягає Зендею.
Зшита сукня була з крепу, а крила метеликів зроблені з пір’я. Сукня отримала назву The Pink Butterflies («Рожеві метелики»).
Але не тільки сукня зачаровувала метеликами, оскільки бренд зробив для дівчини такі ж сережки.