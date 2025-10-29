Ах, як це ніжно і красиво: Енн Гетевей вийшла у світ у червоній вінтажній вечірній сукні

Енн Гетевей / © Associated Press

Зірка фільму «Диявол носить Prada» одягла яскраво-червону сукню від Модного дому Valentino з колекції осінь-зима 2003, яку доповнила прикрасами з діамантами від ювелірного бренду Bvlgari.

Сукня Енн була на тонких бретельках і виконана з ніжного шифону. Її прикрашали кілька шарів асиметричної тканини, що надавали образу легкості й невагомості, на ліфі сукні були дрібні складки тканини, а також спереду вбрання прикрашав невеликий бант.

До цієї сукні акторка одягла червоні гостроносі туфлі, розпустила своє густе довге волосся і зробила ніжний вечірній макіяж.

Що стосується кольору, в якому пошита сукня, то це культовий червоний відтінок, який називається Rosso Valentino. Його використовувася бренд у багатьох колекціях і став його візитівкою.

Засновник Модного дому Валентино Гаравані був натхненний цим особливим насиченим червоним кольором, коли, будучи ще студентом, відвідав оперний театр Барселони, де побачив літню пані в елегантній сукні з червоного оксамиту, що привернула його увагу. Дизайнер часто описував червоний колір як «колір, що не має меж, колір пристрасті, кохання і сили», а також як колір, який робить жінку героїнею її власної історії.

Потім першу сукню у відтінку Rosso Valentino він показав у дебютній колекції 1959 року.