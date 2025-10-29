- Дата публікації
Ах, як це ніжно і красиво: Енн Гетевей вийшла у світ у червоній вінтажній вечірній сукні
Енн Гетевей викликала фурор на заході WWD Honors у Нью-Йорку, де вона вкотре затьмарила всіх інших гостей.
Зірка фільму «Диявол носить Prada» одягла яскраво-червону сукню від Модного дому Valentino з колекції осінь-зима 2003, яку доповнила прикрасами з діамантами від ювелірного бренду Bvlgari.
Сукня Енн була на тонких бретельках і виконана з ніжного шифону. Її прикрашали кілька шарів асиметричної тканини, що надавали образу легкості й невагомості, на ліфі сукні були дрібні складки тканини, а також спереду вбрання прикрашав невеликий бант.
До цієї сукні акторка одягла червоні гостроносі туфлі, розпустила своє густе довге волосся і зробила ніжний вечірній макіяж.
Що стосується кольору, в якому пошита сукня, то це культовий червоний відтінок, який називається Rosso Valentino. Його використовувася бренд у багатьох колекціях і став його візитівкою.
Засновник Модного дому Валентино Гаравані був натхненний цим особливим насиченим червоним кольором, коли, будучи ще студентом, відвідав оперний театр Барселони, де побачив літню пані в елегантній сукні з червоного оксамиту, що привернула його увагу. Дизайнер часто описував червоний колір як «колір, що не має меж, колір пристрасті, кохання і сили», а також як колір, який робить жінку героїнею її власної історії.
Потім першу сукню у відтінку Rosso Valentino він показав у дебютній колекції 1959 року.