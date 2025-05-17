Ах, яка елегантна: Амаль Клуні прийшла без чоловіка-суперзірки на прем'єру фільму

Амаль Клуні / © Associated Press

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У межах 78-го Каннського кінофестивалю відбулася прем’єра фільму «Боно: Історії про капітуляцію», заснованого на мемуарах соліста культового британського гурту U2.

Подію відвідала 47-річна Амаль Клуні — відома адкавокат з прав людини та дружина 64-річного голлівудського акторка Джорджа Клуні. Вона прийшла підтримати Боно на заході та вийшла на червону доріжку.

Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль славиться любов’ю до вінтажу та гарним смаком, тому її вбрання знову викликало лише захват. Жінка носила довгу чорну сукню від бренду John Galliano, у якої були опущені бретельки, декольте та приталений силует. Також сукню доповнював довгий шлейф.

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Носила своє вбрання Амаль у поєднанні з прикрасами від Cartier та гламурним клатчем. Її розкішне волосся було укладене в її улюблену зачіску.

Амаль Клуні / © Associated Press

Що здивувало — чоловік Амаль кінофестиваль не відвідав, але на червоній доріжці вона позувала разом із Боно та Еджем з U2.

Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні / © Associated Press

Її поява стала особливим сюрпризом, оскільки востаннє Амаль відвідувала Каннський кінофестиваль 2016 року. Її чарівний образ із того дня пропонуємо роздивитися на фото нижче.

Амаль Клуні та Джордж Клуні 2016 року / © Associated Press

Амаль Клуні та Джордж Клуні 2016 року / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press