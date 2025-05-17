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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
35
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1 хв

Ах, яка елегантна: Амаль Клуні прийшла без чоловіка-суперзірки на прем'єру фільму

Приваблива брюнетка вкотре приголомшила своїм вибором вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Амаль Клуні

Амаль Клуні / © Associated Press

У межах 78-го Каннського кінофестивалю відбулася прем’єра фільму «Боно: Історії про капітуляцію», заснованого на мемуарах соліста культового британського гурту U2.

Подію відвідала 47-річна Амаль Клуні — відома адкавокат з прав людини та дружина 64-річного голлівудського акторка Джорджа Клуні. Вона прийшла підтримати Боно на заході та вийшла на червону доріжку.

Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль славиться любов’ю до вінтажу та гарним смаком, тому її вбрання знову викликало лише захват. Жінка носила довгу чорну сукню від бренду John Galliano, у якої були опущені бретельки, декольте та приталений силует. Також сукню доповнював довгий шлейф.

Носила своє вбрання Амаль у поєднанні з прикрасами від Cartier та гламурним клатчем. Її розкішне волосся було укладене в її улюблену зачіску.

Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні / © Associated Press

Що здивувало — чоловік Амаль кінофестиваль не відвідав, але на червоній доріжці вона позувала разом із Боно та Еджем з U2.

Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні / © Associated Press

Її поява стала особливим сюрпризом, оскільки востаннє Амаль відвідувала Каннський кінофестиваль 2016 року. Її чарівний образ із того дня пропонуємо роздивитися на фото нижче.

Амаль Клуні та Джордж Клуні 2016 року / © Associated Press

Амаль Клуні та Джордж Клуні 2016 року / © Associated Press

Амаль Клуні та Джордж Клуні 2016 року / © Associated Press

Амаль Клуні та Джордж Клуні 2016 року / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

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