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- Шоу-бізнес
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Ах, яка елегантна: Амаль Клуні прийшла без чоловіка-суперзірки на прем'єру фільму
Приваблива брюнетка вкотре приголомшила своїм вибором вбрання.
У межах 78-го Каннського кінофестивалю відбулася прем’єра фільму «Боно: Історії про капітуляцію», заснованого на мемуарах соліста культового британського гурту U2.
Подію відвідала 47-річна Амаль Клуні — відома адкавокат з прав людини та дружина 64-річного голлівудського акторка Джорджа Клуні. Вона прийшла підтримати Боно на заході та вийшла на червону доріжку.
Амаль славиться любов’ю до вінтажу та гарним смаком, тому її вбрання знову викликало лише захват. Жінка носила довгу чорну сукню від бренду John Galliano, у якої були опущені бретельки, декольте та приталений силует. Також сукню доповнював довгий шлейф.
Носила своє вбрання Амаль у поєднанні з прикрасами від Cartier та гламурним клатчем. Її розкішне волосся було укладене в її улюблену зачіску.
Що здивувало — чоловік Амаль кінофестиваль не відвідав, але на червоній доріжці вона позувала разом із Боно та Еджем з U2.
Її поява стала особливим сюрпризом, оскільки востаннє Амаль відвідувала Каннський кінофестиваль 2016 року. Її чарівний образ із того дня пропонуємо роздивитися на фото нижче.