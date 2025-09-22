ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
622
Час на прочитання
1 хв

Ах, яка красуня: 16-річна Еві Темплтон — зірка "Венздей" — відвідала модний показ

Британська молода акторка лише почала свій шлях у кінематографі, а вже з’являється на Тижні моди, де дивує чарівними образами.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Еві Темплтон

Еві Темплтон / © Getty Images

Юна акторка Еві Темплтон, яка прославилася завдяки ролі Агнес Де Мілль у популярному серіалі «Венздей», з’явилася на Тижні моди в Лондоні. 16-річна дівчинка стала гостею показу Richard Quinn, що відбувся на площі Святого Джона Сміта.

Еві просто зачарувала публіку та прихильників, адже мала гламурний, милий і дуже ошатний вигляд. Акторка вдягла сукню завдовжки до кісточок і без рукавів, яка мала фатинову спідницю, наче у балерини, а також була повністю розшита гарним декором: лелітками, бісером і намистинами.

Еві Темплтон / © Getty Images

Еві Темплтон / © Getty Images

Також Еві доповнила вбрання туфлями сріблястого кольору з ремінцями у стилі Мері Джейн, лаконічним макіяжем і зачіскою з розпущеним волоссям, заколотим назад.

Нагадаємо, що акторка також відвідала прем’єру другого сезону серіалу в Лондоні, яка відбулася в липні. Еві тоді зачарувала публіку в елегантній довгій чорній сукні від бренду Elie Saab, а ось Дженна Ортега — головна акторка — здивувала в латексній сукні силуету «русалка».

Еві Темплтон / © Associated Press

Еві Темплтон / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
622
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie