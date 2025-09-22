Ах, яка красуня: 16-річна Еві Темплтон — зірка "Венздей" — відвідала модний показ

Еві Темплтон / © Getty Images

Реклама

Юна акторка Еві Темплтон, яка прославилася завдяки ролі Агнес Де Мілль у популярному серіалі «Венздей», з’явилася на Тижні моди в Лондоні. 16-річна дівчинка стала гостею показу Richard Quinn, що відбувся на площі Святого Джона Сміта.

Еві просто зачарувала публіку та прихильників, адже мала гламурний, милий і дуже ошатний вигляд. Акторка вдягла сукню завдовжки до кісточок і без рукавів, яка мала фатинову спідницю, наче у балерини, а також була повністю розшита гарним декором: лелітками, бісером і намистинами.

Еві Темплтон / © Getty Images

Також Еві доповнила вбрання туфлями сріблястого кольору з ремінцями у стилі Мері Джейн, лаконічним макіяжем і зачіскою з розпущеним волоссям, заколотим назад.

Реклама

Нагадаємо, що акторка також відвідала прем’єру другого сезону серіалу в Лондоні, яка відбулася в липні. Еві тоді зачарувала публіку в елегантній довгій чорній сукні від бренду Elie Saab, а ось Дженна Ортега — головна акторка — здивувала в латексній сукні силуету «русалка».