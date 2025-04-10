Ах, яка красуня: акторка Меган Фейхі сяяла перед фотографами у вбранні кольору капучино

Меган Фейхі / © Getty Images

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Після того, як на екрани вийшов другий сезон серіалу «Білий Лотос», світ заговорив про Меган Фейхі, яка раніше була маловідомою акторкою. Потім вона з’явилася в детективному серіалі «Ідеальна пара», де також зіграли Ніколь Кідман, Лів Шрайбер і Дакота Феннінг, зміцнивши таким чином свою популярність.

Однією з нових робіт акторки стала роль у фільмі-трилері «Фатальний меседж», де також з’явиться Брендон Скленар із фільму «Покинь, якщо кохаєш». Прем’єра нової роботи Меган відбулася в Голлівуді 8 квітня.

Меган Фейхі / © Getty Images

Акторка з’явилася перед фотографами в ніжній та елегантній вечірній сукні від бренду Ludovic de Saint Sernin з колекції весна-літо 2025. Це була довга сукня відтінку капучино, повністю розшита лелітками. Вбрання прикрашало глибоке декольте та шлейф.

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На спині у сукні були широкі бретелі, виконані хрест-навхрест. Вбрання вона доповнила лаконічною зачіскою-пучком та кількома прикрасами.

Меган Фейхі / © Getty Images