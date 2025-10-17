- Дата публікації
Ах, яка пара: 76-річний Річард Гір і його красуня-дружина Алехандра прийшли разом на захід
Пара позувала перед камерами обійнявшись.
Знаменита пара з’явилася на спеціальному показі фільму «Мудрість щастя», який пройшов у кінотеатрі AMC Lincoln Square у Нью-Йорку. Річард Гір і його дружина Алехандра позували, обійнявшись, і мали приголомшливий вигляд.
76-річний актор одягнув на захід класичний темно-синій костюм і білу сорочку, які носив без краватки, а ось Алехандра одягла довгу вечірню сукню.
Жінка, якій зараз 42 роки, обрала довгу чорну сукню без рукавів, яка мала краплеподібне декольте та високу горловину. На животі її також прикрашала чорна вишивка у вигляді троянд, але вона була ледве помітною, оскільки виконана чорними нитками.
Алехандра також зробила укладку з легкими локонами, легкий макіяж і одягла сережки з камінням.
Нагадаємо, що офіційно Гір і Сільва одружилися 2018 року в маєтку Гіра в Паунд-Рідж, і на початку лютого 2019 року в пари народився син Александр, а потім, 2020-го, — ще один син.