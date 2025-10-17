ТСН у соціальних мережах

Ах, яка пара: 76-річний Річард Гір і його красуня-дружина Алехандра прийшли разом на захід

Пара позувала перед камерами обійнявшись.

Алехандра Сільва і Річард Гір

Алехандра Сільва і Річард Гір / © Associated Press

Знаменита пара з’явилася на спеціальному показі фільму «Мудрість щастя», який пройшов у кінотеатрі AMC Lincoln Square у Нью-Йорку. Річард Гір і його дружина Алехандра позували, обійнявшись, і мали приголомшливий вигляд.

76-річний актор одягнув на захід класичний темно-синій костюм і білу сорочку, які носив без краватки, а ось Алехандра одягла довгу вечірню сукню.

Річард Гір і Алехандра Сільва / © Associated Press

Річард Гір і Алехандра Сільва / © Associated Press

Жінка, якій зараз 42 роки, обрала довгу чорну сукню без рукавів, яка мала краплеподібне декольте та високу горловину. На животі її також прикрашала чорна вишивка у вигляді троянд, але вона була ледве помітною, оскільки виконана чорними нитками.

Алехандра також зробила укладку з легкими локонами, легкий макіяж і одягла сережки з камінням.

Річард Гір і Алехандра Сільва / © Associated Press

Річард Гір і Алехандра Сільва / © Associated Press

Нагадаємо, що офіційно Гір і Сільва одружилися 2018 року в маєтку Гіра в Паунд-Рідж, і на початку лютого 2019 року в пари народився син Александр, а потім, 2020-го, — ще один син.

