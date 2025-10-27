Ах, яка сукня: Кейт Гадсон ідеально передала дух старого Голлівуду вбранням

Кейт Гадсон / © Associated Press

Акторка Кейт Гадсон зіграла у фільмі «Пісня любові», тож з’явилася на презентації цієї картини в Лос-Анджелесі. Захід відбувся в межах фестивалю Американського інституту кіномистецтва.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Для своєї появи вона вибрала ефектну сукню в стилі 30-х років, яка привернула загальну увагу. Її вбрання було з ніжного легкого шовку мідного відтінку і в ретро-силуеті, а прикрашали сукню рюші на горловині з довгим шлейфом.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Образ акторка доповнила зачіскою з легкими локонами, золотими сережками і макіяжем з червоною помадою.

Підтримати на червоній доріжці Кейт прийшов її коханий Денні Фудзікава. Пара позувала обійнявшись.

Кейт Гадсон і Денні Фудзікава / © Associated Press

Також на цьому заході був присутній ще один виконавець головної ролі — актор Г’ю Джекман. У світ він вийшов із Саттон Фостер.