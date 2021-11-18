Аксесуари під нове тату: роздивляємося ближче образ Адель і розкриваємо його таємний зміст

Вбрання, місце проведення та аксесуари зірки мали дуже глибокий символізм.

Цього листопада Адель знову увірвалася у світ шоу-бізнесу та наші серця, коли вперше за кілька років виступила на сцені та дала інтерв'ю Опрі. Виступ співачки показували у прайм-тайм на каналі CBS у спеціальному випуску Adele One Night Only.

Концерт відбувався в обсерваторії Гріффіта у Лос-Анджелесі. Адель виконала чотири композиції зі свого нового альбому "30", а також заспівала старі хіти.

Адель / Getty Images

Багатьох також приголомшило і вбрання зірки, адже Адель з'явилася у розкішній чорній сукні від французького бренду Schiaparelli з колекції Haute Couture. Чорну шовкову сукню, зроблену на замовлення, прикрашало драпування з фаю та бюстьє з вишивкою у вигляді чорного місячного каменю.

Адель / Getty Images

Але також родзинкою образу стали незвичайні великі золоті сережки-підвіски Saturn, які для Адель бренд також створив ексклюзивно. Прикраса була з інкрустованим камінням, властивою Schiaparelli нерівністю і з великими перлинами.

Багато шанувальників співачка помітили, що її прикраса дуже схожа на нове тату на руці, також у вигляді планети Сатурн. Виявляється, це все не збіг і у свій образ та виступ зірка вклала дуже багато символізму, який важливий особисто для неї.

Тату Адель / Getty Images

Сатурн для Адель — символ астрологічної концепції Повернення Сатурна. Власне кажучи, це час, коли людина досягає повної зрілості і в кожного цей період є індивідуальним. Повернення Сатурна відбувається з кожним у віці від 27 до 32 років — це момент, коли ця планета повертається в те становище, в якому була в момент народження людини. Це новий початок, нові погляди на життя.

Адель / Getty Images

Саме в цей час – Повернення Сатурна – Адель розлучилася з чоловіком. Також у цей період вона створила свій новий альбом "30", дуже сильно скинула вагу і зустріла нове кохання. В інтерв'ю Vogue співачка розповіла, що її тату – це не просто Сатурн. У центрі планети зображено карту Лос-Анджелеса. Можливо тому, що це місто в США стало її притулком після розлучення. Адель переїхала до Каліфорнії із сином Анджело.

Як бачимо, сукня, топ якої нагадує чорний місячний камінь, сережки у вигляді планет, татуювання і навіть місце проведення концерту були обрані зіркою неспроста — вона починає новий етап у житті.

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