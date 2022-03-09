Активістка Femen розповіла про погрози, які можуть чекати на українок за кордоном

Активістка Femen розповіла про погрози, які можуть чекати на українок за кордоном

Вона розповіла про жахіття російської агресії в Україні та небезпеки, з якими тепер можуть зіткнутися українки.

Лідерка української феміністської групи Femen Інна Шевченко виступила у Парижі 8 березня разом із телеведучою Нагі, франко-грузинською піаністкою Гатією Буніатішвілі та франко-італійською співачкою Карлою Бруні-Саркозі під час телетрансляції "Єдині за Україну".

Інна Шевченко / Getty Images

Раніше вона також відвідала ефір на каналі BFM TV, де засудила війну в Україні, заявивши, що Росія влаштувала "різанину мирних жителів", і попередила про становище жінок-біженців, які можуть опинитися в експлуатації у сутенерів. Інна Шевченко закликала західні країни подумати про те, як захистити жінок, які прибувають до Франції та можуть потрапити до рук людей, які хочуть скористатися їхнім нещастям.

Також активістка розповіла, як сім'ї намагаються рятуватися із окупованих росіянами міст. І на ефір на телебаченні, і на сцену концерту активістка вийшла в білій українській вишиванці.

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