Актор Лів Шрайбер готує борщ для українських біженців у Польщі

Дедалі більше селебриті допомагають біженцям з України, які були змушені залишити свої будинки після повномасштабного вторгнення Росії.
Знаменитий актор, режисер та сценарист Лів Шрайбер приїхав на українсько-польський кордон, щоб із благодійною організацією World Central Kitchen готувати гарячі обіди для українських біженців.
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На своїй сторінці в Instagram актор показав, як готував борщ, а також відео, як нарізав усі інгредієнти для блюда.
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У підписі до фото та відео Шрайбер подякував усім волонтерам, а також закликав усіх допомагати фінансово благодійним організаціям.
Нагадаємо, на українсько-польський кордон для роботи як медсестра прилітала також модель Victoria's Secret — Меггі Роулінс. А для World Central Kitchen збирають кошти учасники легендарного гурту Metallica.
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