Актор Люк Еванс висловив свою підтримку Україні

Зірка серіалу "Дев'ять зовсім незнайомих людей" та фільму "Красуня і чудовисько" теж висловив свою підтримку нашій країні.

Британський актор Люк Еванс поділився на своїй сторінці в Instagram кількома постами, щоб показати, що він солідарний із народом України. В одному з постів був напис "I stand with Ukraine" на прапорі нашої країни, також Люк опублікував кілька кадрів із постраждалими після російської агресії.

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