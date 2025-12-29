Актор Майлз Теллер подарував дружині копію її весільної сукні, знищеної страшною пожежею

Майлз Теллер та Келі Сперрі / © Associated Press

Реклама

Голлівудський актор Майлз Теллер, відомий багатьом завдяки таким фільмам як «Одержимість» та «Вічність», одружений із моделлю Келі Сперрі від 2019 року. Пара мешкала у Каліфорнії, однак 2025 року їхній будинок був знищений пожежею Палісейдс — надзвичайно руйнівною, яку назвали третьою за руйнівністю лісовою пожежею штату.

Разом із будинком згоріло багато цінних речей пари, зокрема розкішна весільна сукня Келі від Monique Lhuillier. Майлз вирішив повернути цінну річ дружині і на Різдво замовив у бренду копію вбрання і поклав під ялинку. Келі поділилася своєю реакцією на сентиментальний подарунок у TikTok.

У відео Келі, одягнена у шапку Санти та святкову піжаму, відкриває велику червону коробку. Майлз, якого можна побачити в дзеркалі в такому ж капелюсі, знімав відео та спостерігав, як обличчя його дружини засяяло, коли вона витягла з коробки чохол для одягу на блискавці та почала здогадуватися, що він поклав всередину.

Реклама

«Це моя весільна сукня?» — спитала Келі, а Майлз відповів: «Так». Модель вигукнула: «О, Боже», і почала розстібати чохол, щоб побачити білу сукню всередині. Вона розплакалася, дивлячись на сукню.

Пара одружилася на Гаваях 1 вересня 2019 року, через два роки після того, як Майлз освідчився Келі 2017 року.

«Я хотіла зберегти елегантність і класику, адже наше вінчання відбувалося в церкві, але водночас прагнула, щоб сукня була легкою за відчуттям», — розповідала про своє вбрання 2019 року наречена виданню Vogue. Разом із дизайнеркою вона створила саме той образ, про який мріяла. «Вони справді допомогли мені втілити моє бачення. Ми почали з доволі простої сукні, яку я трохи переробила, щоб досягти ідеального позачасового настрою». Образ вона доповнила намистом своєї мами — прикрасою, в якій до вівтаря також ішли всі її сестри.

Майлз Теллер та Келі Сперрі / фото: instagram.com/keleighteller