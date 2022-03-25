Актор Шон Пенн продовжує допомагати українським біженцям у Польщі

"Любов, яке ми бачимо у вашому народі, надихає нас", - сказав американський актор Шон Пенн під час підписання контракту з президентом польського міста Жешув Конрадом Фійолеком.

Пенн є співзасновником фонду CORE, який допоможе владі Жешува в організації допомоги біженцям з України.

Шон Пенн / Getty Images

Шон Пенн / Getty Images

Нагадаємо, що актор уперше приїхав до Києва минулої осені. Як режисер він займався зніманнями документального фільму про Україну. Його цікавили найдраматичніші моменти новітньої історії: події, що відбувалися на Майдані взимку 2014 року, також побував у зоні ООС. Наступний приїзд зірки практично співпав із початком війни – 23 лютого 2022 року. Тому він мусив евакуюватися. 28 лютого Шону вдалося пішки перейти кордон із Польщею, але він знову повернувся до Східної Європи, щоб допомагати Україні – у Кракові актор та режисер підписав гуманітарний контракт із мером міста Яцеком Майхровськи, щоб допомагати біженцям.

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