Акторка Алісса Мілано підтримала українців, опублікувавши кілька постів в Instagram

У публікаціях, зроблених знаменитістю, показано, що відбувається в нашій країні.

До зірок, які підтримують Україну, приєдналася і акторка Алісса Мілано, яку багато хто з нас пам'ятає і любить за роллю Фібі у серіалі "Зачаровані". Зірка зробила кілька публікацій, щоб показати всі звірства, що відбуваються у нашій країні через напад Росії.



У першому ролику, який опублікувала акторка, зібрано ролики відомих артистів, які знімалися в Україні, а в другій частині відео — розруха, що залишилася після російських окупантів та кадри нападу на українські міста.



Друге відео, опубліковане Мілано, було про українську матір Марину, яка бореться за безпеку своїх дітей, побоюючись від обстрілів та нападів. Це ж відео публікувала у себе на сторінці і Анджеліна Джолі.

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