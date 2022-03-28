Акторка Джеймі Лі Кертіс продемонструвала підтримку українським біженцям на церемонії "Оскар"

Американська акторка та письменниця Джеймі Лі Кертіс висловила підтримку українським біженцям на церемонії "Оскар", що відбулася в Лос-Анджелесі минулої ночі.

Кертіс приїхала на церемонію у розшитій кристалами темно-синій вечірній сукні Stella McCartney і представила сегмент, у якому віддали шану пам'яті акторки Бетті Вайт, яка померла 31 грудня 2021 року.

Джеймі Лі Кертіс / Associated Press

"Моєю першою думкою було взяти із собою собаку-рятівника, оскільки Бетті Уайт любила тварин більше, ніж людей. Це було б честю її активізму та підтримки прав тварин", — розповіла Джеймі в інтерв'ю People. Вибір сукні бу зроблений в бік дизайнерки, яка є захисницею тварин та використовує у своїх проєктах екологічно чисті матеріали.

Джеймі Лі Кертіс / Associated Press

В руках акторка тримала синю стрічку. Її на початку церемонії роздавали організатори на знак підтримки українців, котрі змушені були тікати від війни в Україні. Джеймі Лі Кертіс демонструвала її перед камерами фотографів.

"Ми перебуваємо в середині кризи, яка можливо, торкнеться усіх нас", - сказала Кертіс People, додавши, що "всі ми повинні звернути увагу на цю ситуацію. Зараз це стосується людей з України, але може стати на багато шире, і тому всім нам потрібно приділити велику увагу цій агресії", - каже акторка. У коментарях вона додала: "Путін - посміховисько. Важко уявити, що коли-небудь знову будуть дипломатичні відносини з Росією".

Джеймі Лі Кертіс / Associated Press

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