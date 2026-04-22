Акторка Люсі Лью у "голій" сукні з квітковою вишивкою прийшла на прем’єру сиквелу "Диявол носить Прада"

Люсі Лью / © Associated Press

Люсі Лью відвідала у Нью-Йорку світову прем’єру фільму «Диявол носить Прада 2», у якому вона знялася. Акторка з’явилася на заході у пікантному аутфіті.

На ній була чорна «гола» сукня з колекції прет-а-порте осінь-зима 2026 бренду Georges Hobeika. Вбрання було прикрашене квітковою вишивкою з леліток, намистин і бісером, мало сітчасту тканину на животі і торочку з декором у зоні декольте і на стегнах.

Під сукнею були лиш нюдові труси. Люсі взула лаковані чорні босоніжки на високих шпильках і тримала у руці екстравагантну чорну сумку Ahikoza з ручкою з кристалами.

У Лью було розпущене волосся, яке спадало на спину, і макіяж із червоною помадою. Вуха вона прикрасила довгими сережками з діамантами, а руку — браслетами.

Нагадаємо, фільм «Диявол носить Прада 2» в український прокат виходить 30 квітня.