Акторка Люсі Лью у "голій" сукні з квітковою вишивкою прийшла на прем’єру сиквелу "Диявол носить Прада"
57-річна Люсі Лью, зірка культового фільму «Ангели Чарлі», у сміливому вбранні завітала на кіноподію.
Люсі Лью відвідала у Нью-Йорку світову прем’єру фільму «Диявол носить Прада 2», у якому вона знялася. Акторка з’явилася на заході у пікантному аутфіті.
На ній була чорна «гола» сукня з колекції прет-а-порте осінь-зима 2026 бренду Georges Hobeika. Вбрання було прикрашене квітковою вишивкою з леліток, намистин і бісером, мало сітчасту тканину на животі і торочку з декором у зоні декольте і на стегнах.
Під сукнею були лиш нюдові труси. Люсі взула лаковані чорні босоніжки на високих шпильках і тримала у руці екстравагантну чорну сумку Ahikoza з ручкою з кристалами.
У Лью було розпущене волосся, яке спадало на спину, і макіяж із червоною помадою. Вуха вона прикрасила довгими сережками з діамантами, а руку — браслетами.
Нагадаємо, фільм «Диявол носить Прада 2» в український прокат виходить 30 квітня.