Акторка Міа Гот прийшла на шоу Dior у вишуканому ансамблі і з трендовою сумкою

Міа Гот / © Associated Press

Зірка фільмів жахів Міа Гот з’явилася на світському заході у Парижі — відвідала Тиждень моди. Зокрема акторка відвідала показ колекції Dior осінь-зима 2026-2027, яку створив дизайнер Джонатан Андерсон.

Британець став єдиним креативним директором бренду і відповідає за все — жіночі й чоловічі колекції, haute couture, prêt-à-porter та лінії аксесуарів. Це вперше з часів Крістіана Діора, коли Модний дім Dior має єдиного креативного директора для всіх напрямків. Тому щоразу, коли Андерсон презентує лінійку на новий сезон, світ моди особливо зацікавлено слідкує за його рішеннями та баченням, а серед гостей показів можна помітити найвідоміших селебріті.

Міа Гот на показі Dior в Парижі / © Associated Press

Міа ж неодноразово була помічена у образах від Андерсона, тому не дивно, що прийшла підтримати дизайнера і цього разу. Акторка одягла креативний жакет з об’ємним дизайном у вигляді атласних стрічок та довгу спідницю із тонкого світлого деніму. Образ Гот доповнила сумкою з бантиком, яка стала одним із найпопулярніших аксесуарів створеним новопризначеним дизайнером для Модного дому.

Також нагадуємо, що саме Андерсон створив вишукану чорну сукню Мії для червоної доріжки Венеційського кінофестивалю. Драпування на вбранні були елегантними і неначе огортали стегна акторки і перетворювалися у бант на попереку. Сукня увійшла до нашого списку найкрасивіших образів зірок 2025 року.