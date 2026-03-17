Акторка Міа Гот здивувала неочікуваною деталлю на свої вечірній сукні Dior

Міа Гот / © Associated Press

Зірка фільму «Франкенштайн» Міа Гот з’явилася цього року серед гостей церемонії «Оскар», оскільки картина була номінована в дев’яти категоріях і у трьох з них перемогла. Для червоного хідника 32-річна знаменитість обрала доволі стримун сукню від Dior, яку для неї створили на замовлення.

У вбранні були тонкі бретельки, легкий і зручний фасон, а також дуже багато декоративних деталей, зокрема стразів, рюшей та квіткових аплікацій. Сукня була доволі виразною, тому акторка образ не перевантажувала, а доповнила тільки парою серезок і сатиновими босоніжками.

Також Гот прийшла на Vanity Fair Oscar Party — знамениту щорічну вечірку, яка проводиться після церемонії нагородження. Для цього заходу акторка переодяглася і ця її сукня Dior була значно цікавішою.

Річ у тім, що спереду вбрання Мії здавалось класичною маленькою чорною сукнею, але насправді вона була дуже креативною і ззаду була не лише коротшою, а й пишною та з великою кількістю шарів.

Також акторка змінила зачіску і забрала волосся. Лук доповнили прикраси від Messika та сатинові босоніжки чорного кольору.

Однак такий модний трюк — це не винахід Dior, адже минулого року у сукні з секретом на Vanity Fair Oscar Party прийшла з Кім Кардашян.