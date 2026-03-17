- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 92
- Час на прочитання
- 1 хв
Акторка Міа Гот здивувала неочікуваною деталлю на свої вечірній сукні Dior
Образ знаменитості привернув багато уваги, адже виділявся серез звичайних гламурних суконь.
Зірка фільму «Франкенштайн» Міа Гот з’явилася цього року серед гостей церемонії «Оскар», оскільки картина була номінована в дев’яти категоріях і у трьох з них перемогла. Для червоного хідника 32-річна знаменитість обрала доволі стримун сукню від Dior, яку для неї створили на замовлення.
У вбранні були тонкі бретельки, легкий і зручний фасон, а також дуже багато декоративних деталей, зокрема стразів, рюшей та квіткових аплікацій. Сукня була доволі виразною, тому акторка образ не перевантажувала, а доповнила тільки парою серезок і сатиновими босоніжками.
Також Гот прийшла на Vanity Fair Oscar Party — знамениту щорічну вечірку, яка проводиться після церемонії нагородження. Для цього заходу акторка переодяглася і ця її сукня Dior була значно цікавішою.
Річ у тім, що спереду вбрання Мії здавалось класичною маленькою чорною сукнею, але насправді вона була дуже креативною і ззаду була не лише коротшою, а й пишною та з великою кількістю шарів.
Також акторка змінила зачіску і забрала волосся. Лук доповнили прикраси від Messika та сатинові босоніжки чорного кольору.
Однак такий модний трюк — це не винахід Dior, адже минулого року у сукні з секретом на Vanity Fair Oscar Party прийшла з Кім Кардашян.