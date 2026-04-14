Акторка Моніка Барбаро у вишуканій сукні-комбінації сяяла на церемонії в Лондоні
Номінантка на «Оскар» обрала простий дизайн для своєї появи на публіці, але це було без сумнівів правильне рішення.
Моніка Барбаро позувала фотографам після прибуття на церемонію вручення премії Olivier Awards в Лондоні. Акторка мала неперевершений вигляд у лаконічній сукні-комбінації від Roberto Cavalli.
Вбрання Моніки було з колекції Pre-Fall 2026 і мало оригінальний дизайн, адже попри свою простоту, сукня була дуже цікавою: її верх пошитий з шовку кремового відтінку, а спідниця — з чорного. Головною родзинкою стали ромбоподібний дизайн і драпування на ліфі.
Моніка доповнила цей вишуканий вечірній образ прикрасами Cartier та лаконічним укладанням.
Також церемонію у Лондоні відвідала акторка Кейт Бланшетт, яка привернула увагу на червоній доріжці лише однією деталлю сукні.