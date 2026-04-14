Акторка Наташа Ліонн підкреслила фігуру креативною сукнею з прозорими вставками
Акторка прийшла на прем’єру серіалу Netflix «Сусіди по кімнаті», яка відбулася в Лос-Анджелесі.
Наташа Ліонн мала приголомшливий вигляд, адже обрала вишукану чорну сукню з прозорими вставками.
У вбрання був архітектурний верх та асиметричний поділ, а саму сукню прикрашали великі чорні оксамитові квіти. Одягла це креативне вбрання акторка у поєднанні з замшевими гостроносими чоботами та доповнила окулярами.
Гламурними акцентами луку став яскравий червоний манікюр Наташі та кілька прикрас, зокрема каблучки з камінням.
Нагадаємо, що один із найуспішніших проєктів акторки — детективний серіал «Покерфейс». У цьому проєкті вона виступає в образі мандрівниці, яка вміє читати брехню на обличчях людей. Кожен епізод серіалу виконаний у форматі перевернутого детективу — на початку глядачеві демонструють сцену злочину та злочинця, а потім лише залишається спостерігати, як головна героїня розплутує справу.