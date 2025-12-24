ТСН у соціальних мережах

Акторка одягла свою дитячу сукню, яку носила у фільмі "Як Ґрінч украв Різдво" 25 років тому

Вона знялася у різдвяній класичній комедії разом із Джимом Керрі, коли їй було 7 років.

Юлія Каранковська
32-річна акторка і співачка Тейлор Момсен вирішила трішки поностальгувати, адже дістала свій костюм із культового фільму «Як Ґрінч украв Різдво». У різдвяній екранізації вона грала дівчинку на ім’я Сінді Лу, коли їй було лише 7 років.

Маленька і яскрава сукня була з пишною спідницею, декором і рукавами-ліхтариками. Тейлор вирішила одягти вбрання для тематичної фотосесії через 25 років після виходу фільму. також образ вона доповнила червоною накидкою.

Як Тейлор одягала вбрання показала у Instagram. Звісно ж, сукня на неї вже не налізла, але знаменитість всерівно її якось одягла, хоч і не застебнула на спині, і додала білу фатинову спідницю.

Раніше цього року Момсен переосмислила саундтрек до фільму, випустивши власну версію пісні Where Are You Christmas? у своєму мініальбомі Taylor Momsen’s Pretty Reckless Christmas, який вийшов 31 жовтня. Цю класичну святкову баладу, написану у співавторстві з Мераєю Кері, Момсен вперше виконала, коли зіграла Сінді.

Також нещодавно зірки фільму «Як Ґрінч вкрав Різдво» возз’єдналися на червоній доріжці. Джим Керрі та Тейлор Момсен відвідали разом захід у Залі слави рок-н-ролу, де відбулася зіркова церемонія.

