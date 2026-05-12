Акторка Ребел Вілсон позувала з дружиною та їхньою новонародженою донькою

46-річна акторка і продюсерка Ребел Вілсон та її дружина — дизайнерка Рамона Агрума — нещодавно стали мамами вдруге. У них народилася донька, яку назвали Роуз Естель.

У своєму Instagram Рамона опублікувала серію фото з дружиною і дочками на честь Дня матері. На одному зі знімків вона з Ребел позувала в пологовій палаті з новонародженою донькою на руках.

А на одному з фото їхня старша донька — 3,5-річна Ройс — зображена разом зі своєю молодшою сестрою. Фото вийшло дуже милим.

На інших архівних знімках Ребел і Рамона зняті під час різних сімейних свят і заходів.

«З Днем матері! Бути матір’ю наших двох дочок, Ройс і Роуз, і виховувати їх разом з тобою, Ребел, — це найбільша радість і благословення в моєму житті. Я люблю вас, мої дівчатка», — написала Рамона під знімками.

Зазначимо, одружилися Ребел і Рамона в Італії 28 вересня 2024-го — вони обмінялися шлюбними обітницями на острові Сардинія. До речі, акторка розкрила роман із дизайнером у червні 2022 року, коли публічно здійснила камінг-аут. Уже на початку листопада того ж року в пари народилася донька за допомогою сурогатної матері. Сім’я мешкає в Лос-Анджелесі та веде активний і світський спосіб життя — часто разом виходять на червоні доріжки заходів.

