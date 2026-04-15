Акторка Ребел Вілсон зі своєю вагітною дружиною та їхньою спільною донькою відвідала Діснейленд

Ребел Вілсон / © Instagram Ребел Вілсон

46-річна акторка і продюсерка Ребел Вілсон вирушила до популярного парку розваг Діснейленд у компанії своєї вагітної дружини — дизайнерки Рамони Агруми — та їхньої спільної доньки. Як пройшов їхній сімейний відпочинок, зірка показала у своєму Instagram.

Жінки, одягнені у футболки та джинси, у компанії 3,5-річної Ройс позували на тлі казкового замку — головного символу Діснейленду.

Судячи з фото, сім’я чудово провела час — вони каталися на атракціонах і фотографувалися з ростовими ляльками у вигляді популярних мультгероїв.

Зазначимо, одружилися Ребел і Рамона в Італії 28 вересня 2024-го — вони обмінялися шлюбними обітницями на острові Сардинія. До речі, акторка розкрила роман із дизайнеркою у червні 2022 року, коли публічно здійснила камінг-аут. Уже на початку листопада того самого року в пари народилася донька за допомогою сурогатної матері. Сім’я мешкає в Лос-Анджелесі та веде активний і світський спосіб життя — часто разом виходять на червоні доріжки заходів.

Раніше, нагадаємо, Ребел Вілсон приміряла образ рятувальника Малібу на честь свого 46-річчя.