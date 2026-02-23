ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
166
1 хв

Акторка Роуз Бірн сяяла на церемонії у Лондоні в ніжній сукні кольору шампанського і зі стразами

Королівський фестивальний зал у Лондоні перетворився на справжній епіцентр гламуру, а все завдяки церемонії вручення кінопремії BAFTA 2026.

Юлія Каранковська
Роуз Бірн

Роуз Бірн / © Associated Press

Зірка фільму «Я не залізна» Роуз Бірн цього року отримала низку номінацій на різноманітних церемоніях, зокрема на премію BAFTA, яка відбулася 22 лютого. Перемогу вона не здобула, однак привернула увагу своєю ніжною сукнею відтінку шампанського.

Довге вечірнє вбрання Роуз було від Модного дому Miu Miu і створене на замовлення. Сукня мала тонку гламурну бретельку-галтер прикрашену каменями, а саме вбрання виконане з плісованої тонкої тканини та прикрашене стразами.

Роуз Бірн / © Associated Press

Роуз Бірн / © Associated Press

Волосся акторка зібрала у зачіску-пучок, а також додала до цього луку сяйва за допомогою діамантів — великих сережок у вигляді пір’їн.

Образ Роуз кардинально відрізнявся від того, що вона демонструвала на червоній доріжці «Золотого глобуса», адже тоді вийшла на публіку у зеленій сукні Chanel, яка імітувала вбрання Кіри Найтлі з фільму 2007 року «Спокута».

