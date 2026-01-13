Акторка Роуз Бірн скопіювала образ Кіри Найтлі із фільму "Спокута" для появи на "Золотому глобусі"

Роуз Бірн / © Associated Press

Цьогоріч акторка Роуз Бірн стала лауреаткою «Золотого глобуса». Бажану статуетку вона отримала в категорії «Найкраща жіноча роль у фільмі-мюзиклі чи комедії» за фільм «Я не залізна» під час 83-ї церемонії вручення премії, яка відбулася у неділю, 11 січня 2026 року.

Роуз Бірн позує зі своєю нагородою / © Associated Press

Для заходу акторка обрала образ від Chanel — вишукану довгу сукню насиченого зеленого кольору, яка була пошита з ніжного шовкового атласа, мала довгий шлейф та V-подібне декольте.

Роуз Бірн / © Associated Press

Також сукня Роуз була прикрашена бісером на декольте і бретельках, а на талії її доповнював пояс зі складками.

Волосся акторка вклала в елегантну зачіску, одягла діамантові прикраси, а ще одним яскравим акцентом образу стала помада коралового кольору на губах.

Роуз Бірн / © Associated Press

Цей образ Роуз був дуже схожим на вбрання Кіри Найтлі у фільмі 2007 року «Спокута». В одній зі сцен культової картини героїня Найтлі — Сесілія — носить сукню на тонких бретельках, яку створила дизайнерка і художниця з костюмів Жаклін Дюрран.

Кіра Найтлі у фільмі «Спокута» / © скриншот з відео

Вбрання у фільмі було обрано не випадково — воно мало передавати безліч символів. Ця сукня є однією із найвідоміших у історії кінематографу і нею креативний директор Chanel Матьє Блазі, ймовірно, вирішив віддати шану кіномистецтву на церемонії, де вшановували вклад талановитих людей у його розвиток та просування.

Кіра Найтлі у фільмі «Спокута» / © скриншот з відео

Нагадаємо, що «Спокута» (Atonement, 2007) — це важка романтична драма з елементами воєнного фільму, знята за однойменним романом Ієна Мак’юена. Окрім Найтлі у фільмі також знілись Джеймс Мак-Евой, Сірша Ронан, Джуно Темпл та Бенедикт Камбербетч.