Шоу-бізнес
216
2 хв

Акторка Роуз Бірн скопіювала образ Кіри Найтлі із фільму "Спокута" для появи на "Золотому глобусі"

Зірка та Модний дім продемонстрували на червоній доріжці образ натхненний одним із найвідоміших фільмів двотисячних.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Роуз Бірн

Роуз Бірн / © Associated Press

Цьогоріч акторка Роуз Бірн стала лауреаткою «Золотого глобуса». Бажану статуетку вона отримала в категорії «Найкраща жіноча роль у фільмі-мюзиклі чи комедії» за фільм «Я не залізна» під час 83-ї церемонії вручення премії, яка відбулася у неділю, 11 січня 2026 року.

Роуз Бірн позує зі своєю нагородою / © Associated Press

Роуз Бірн позує зі своєю нагородою / © Associated Press

Для заходу акторка обрала образ від Chanel — вишукану довгу сукню насиченого зеленого кольору, яка була пошита з ніжного шовкового атласа, мала довгий шлейф та V-подібне декольте.

Роуз Бірн / © Associated Press

Роуз Бірн / © Associated Press

Також сукня Роуз була прикрашена бісером на декольте і бретельках, а на талії її доповнював пояс зі складками.

Волосся акторка вклала в елегантну зачіску, одягла діамантові прикраси, а ще одним яскравим акцентом образу стала помада коралового кольору на губах.

Роуз Бірн / © Associated Press

Роуз Бірн / © Associated Press

Цей образ Роуз був дуже схожим на вбрання Кіри Найтлі у фільмі 2007 року «Спокута». В одній зі сцен культової картини героїня Найтлі — Сесілія — носить сукню на тонких бретельках, яку створила дизайнерка і художниця з костюмів Жаклін Дюрран.

Кіра Найтлі у фільмі «Спокута» / © скриншот з відео

Кіра Найтлі у фільмі «Спокута» / © скриншот з відео

Вбрання у фільмі було обрано не випадково — воно мало передавати безліч символів. Ця сукня є однією із найвідоміших у історії кінематографу і нею креативний директор Chanel Матьє Блазі, ймовірно, вирішив віддати шану кіномистецтву на церемонії, де вшановували вклад талановитих людей у його розвиток та просування.

Кіра Найтлі у фільмі «Спокута» / © скриншот з відео

Кіра Найтлі у фільмі «Спокута» / © скриншот з відео

Нагадаємо, що «Спокута» (Atonement, 2007) — це важка романтична драма з елементами воєнного фільму, знята за однойменним романом Ієна Мак’юена. Окрім Найтлі у фільмі також знілись Джеймс Мак-Евой, Сірша Ронан, Джуно Темпл та Бенедикт Камбербетч.

216
