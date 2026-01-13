- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 216
- Час на прочитання
- 2 хв
Акторка Роуз Бірн скопіювала образ Кіри Найтлі із фільму "Спокута" для появи на "Золотому глобусі"
Зірка та Модний дім продемонстрували на червоній доріжці образ натхненний одним із найвідоміших фільмів двотисячних.
Цьогоріч акторка Роуз Бірн стала лауреаткою «Золотого глобуса». Бажану статуетку вона отримала в категорії «Найкраща жіноча роль у фільмі-мюзиклі чи комедії» за фільм «Я не залізна» під час 83-ї церемонії вручення премії, яка відбулася у неділю, 11 січня 2026 року.
Для заходу акторка обрала образ від Chanel — вишукану довгу сукню насиченого зеленого кольору, яка була пошита з ніжного шовкового атласа, мала довгий шлейф та V-подібне декольте.
Також сукня Роуз була прикрашена бісером на декольте і бретельках, а на талії її доповнював пояс зі складками.
Волосся акторка вклала в елегантну зачіску, одягла діамантові прикраси, а ще одним яскравим акцентом образу стала помада коралового кольору на губах.
Цей образ Роуз був дуже схожим на вбрання Кіри Найтлі у фільмі 2007 року «Спокута». В одній зі сцен культової картини героїня Найтлі — Сесілія — носить сукню на тонких бретельках, яку створила дизайнерка і художниця з костюмів Жаклін Дюрран.
Вбрання у фільмі було обрано не випадково — воно мало передавати безліч символів. Ця сукня є однією із найвідоміших у історії кінематографу і нею креативний директор Chanel Матьє Блазі, ймовірно, вирішив віддати шану кіномистецтву на церемонії, де вшановували вклад талановитих людей у його розвиток та просування.
Нагадаємо, що «Спокута» (Atonement, 2007) — це важка романтична драма з елементами воєнного фільму, знята за однойменним романом Ієна Мак’юена. Окрім Найтлі у фільмі також знілись Джеймс Мак-Евой, Сірша Ронан, Джуно Темпл та Бенедикт Камбербетч.