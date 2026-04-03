ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
605
Час на прочитання
1 хв

Акторка Сідні Леммон доповнила образ сумкою від українського бренду

Зірка прийшла на прем’єру фільму «Любить не любить» у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сідні Леммон

Сідні Леммон / © Associated Press

Українські бренди все частіше з’являються на світових червоних доріжках, але бренд BEVZA особливо полюбився знаменитостям за його водночас сміливий та стриманий стиль. Цього тижня білою сумкою Crushed Grain від свій образ доповнила американська акторка Сідні Леммон.

Сідні Леммон / © Getty Images

Сумка характерна своїм незвичним і дуже запам’ятовувальним дизайном у вигляді печива з передбачуванням. Вона має золоту фурнітурі і зручну коротку ручку, тому чудово вписалась до вечірнього образу акторки.

Сумка Сідні Леммон / © Getty Images

Що стосується інших деталей луку Сідні, то одягнена вона була у гламурну сукню від американського бренду Rodarte, яка була представлена у колекції весна-літо 2026.

Це вбрання було вишуканого так званого відтінку Тіффані та повністю прикрашене квітковою вишивкою бісером, також бісером виконана торочка на подолі спідниці. Туфлі, які носила акторка, були такого ж дизайну, як і її сукня.

Сідні Леммон на прем’єрі фільму «Любить не любить» / © Associated Press

Також зовсім нещодавно бренд BEVZA одягла на фотсоесію у Лондоні акторка Лінда Карделліні. Вона поєднала класичний чорний гольф-водолазку зі сріблястою спідницею міді розшитою лелітками, а також була прикрашеною торочкою від українського бренду.

Дата публікації
Кількість переглядів
605
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie