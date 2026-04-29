Акторка Теяна Тейлор у ніжній шовковій сукні від Valentino сяяла на особливій події

Теяна Тейлор / © Getty Images

Зірка оскароносного фільму «Одна битва за іншою» Теяна Тейлор ніколи не була тією, хто обирає прості образи для червоної доріжки, але її останній вихід став чимось зовсім новим — акторка обрала не епатаж, а витончений стиль.

Теяна відвідала презентацію книжки креативного директора Модного дому Valentino Алессандро Мікеле Specula Mundi, яка присвячена новій колекції от-кутюр бренду, а зібрані у ній фотографії британського фотографа Марка Бортвіка.

Теяна Тейлор / © Getty Images

На заході американська акторка з’явилася у довгій сукні з чорного шовку, яка елегантно підкреслювала її фігуру і створювала казковий образ. У вбрання був шлейф, драпування та приголомшлива вишивка на животі сріблястим бісером і склярусом. Також Теяна одягла перку з довгим кучерявим волоссям і такий стиль їй дуже пасує.

Нагадаємо, що на «Оскар» цього року Теяна Тейлор прийшла у сукні з пір’ям і бісером від Chanel і стала найстильнішою акторкою червоної доріжки.

Теяна Тейлор / © Associated Press

