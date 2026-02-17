Акторка Тесса Томпсон у трендовій шубі сходила до ресторану, але увагу привернула новою зачіскою

Тесса Томпсон / © Getty Images

Зірка популярного серіалу-трилера Netflix «Його і її» — акторка Тесса Томпсон — потрапила до об’єктивів папараці. Зірку сфотографували, коли вона виходила з ресторану Ami Paris Chez Balthazar у Нью-Йорку.

Тесса привернула увагу, оскільки одягла трендову об’ємну шубу нестандартного відтінку. Акторка спустила її з плечей і це було легко, розслаблено та невимушено. Також Томпсон одягла для невимушеного вечірного виходу легкий трикотажний светр та спідницю з широким поясом. Цікавості цьому образу додавали аксесуари — чоботи які поєднували у собі два види шкіри та зелена сумка.

Тесса Томпсон / © Getty Images

Зачіску Тесса змінила — акторка заплела волосся у афрокосички і розпустила. Однак з цією зачіскою вона помічена не вперше. Також Томпсон продемонструвала такий стиль укладання на церемонії вручення премії Film Independent Spirit Awards у Лос-Анджелесі. Тоді акторка обрала для появи сукню від нью-йоркського бренду Collina Strada, відомого своїм експериментальним підходом до моди та сталого розвитку.

Томпсон одягла прозору довгу сукню з великим квітковим принтом та оригінальним драпуванням на плечах. Прозорість тканини та драматичний дизайн були ідеальним поєднанням для червоної доріжки і Томпсон стала найкраще одягненою зіркою вечора.