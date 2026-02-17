ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Акторка Тесса Томпсон у трендовій шубі сходила до ресторану, але увагу привернула новою зачіскою

42-річна американська акторка мала приголомшливий вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Тесса Томпсон

Тесса Томпсон / © Getty Images

Зірка популярного серіалу-трилера Netflix «Його і її» — акторка Тесса Томпсон — потрапила до об’єктивів папараці. Зірку сфотографували, коли вона виходила з ресторану Ami Paris Chez Balthazar у Нью-Йорку.

Тесса привернула увагу, оскільки одягла трендову об’ємну шубу нестандартного відтінку. Акторка спустила її з плечей і це було легко, розслаблено та невимушено. Також Томпсон одягла для невимушеного вечірного виходу легкий трикотажний светр та спідницю з широким поясом. Цікавості цьому образу додавали аксесуари — чоботи які поєднували у собі два види шкіри та зелена сумка.

Тесса Томпсон / © Getty Images

Тесса Томпсон / © Getty Images

Зачіску Тесса змінила — акторка заплела волосся у афрокосички і розпустила. Однак з цією зачіскою вона помічена не вперше. Також Томпсон продемонструвала такий стиль укладання на церемонії вручення премії Film Independent Spirit Awards у Лос-Анджелесі. Тоді акторка обрала для появи сукню від нью-йоркського бренду Collina Strada, відомого своїм експериментальним підходом до моди та сталого розвитку.

Томпсон одягла прозору довгу сукню з великим квітковим принтом та оригінальним драпуванням на плечах. Прозорість тканини та драматичний дизайн були ідеальним поєднанням для червоної доріжки і Томпсон стала найкраще одягненою зіркою вечора.

Тесса Томпсон / © Associated Press

Тесса Томпсон / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
116
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie