Акторка Торі Спеллінг вперше після ДТП прийшла на світський захід

Торі Спеллінг / © Associated Press

52-річна Торі Спеллінг, зірка серіалу 90-х «Беверлі-Гіллз, 90210», з’явилася на прем’єрі фільму «Майкл» в Лос-Анджелесі — біографічної музичної драми заснованої на житті співака Майкла Джексона.

Вона одягла довгу і гламурну сукню з рукавами і виразними підплічниками, яка була повністю розшита золотистими лелітками. Це було вбрання від бренду Meraki і воно дійсно гарно підкреслювало фігуру знаменитості.

Образ Торі доповнила гламурними великими сережками, золотими каблуками, макіяжем та довгим червоним манікюром. Волосся вона просто розпустила і вклала у лаконічну пряму зачіску. Стрижку боб жінка носить недавно, а як відбувалась її трансформація, вона показала на своїй сторінці у соцмережі.

Це була перша поява акторки на подібному світському заході після події, що відбулася минулого місяця, коли вона разом із сімома дітьми потрапила у ДТП. Видання TMZ повідомило, що у транспортний засіб, яким керувала Торі врізався інший автомобіль.