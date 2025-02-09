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Акторки на прем'єрі фільму: Дар'я Трегубова у прозорому топі, Олена Лавренюк – у квітковій сукні

Акторки на прем'єрі фільму: Дар'я Трегубова у прозорому топі, Олена Лавренюк – у квітковій сукні

Дар'я Трегубова

Знаменитості у стильних луках побували на прем'єрі стрічки "Партенопа".

Українські акторки Дар'я Трегубова та Олена Лавренюк відвідали прем'єрний показ фільму культового режисера Паоло Сорентіно "Партенопа". Знаменитості продемонстрували на івенті стильні образи.

Дар'я постала перед фотографом в елегантному білому жакеті із золотисто-білими ґудзиками, прозорому чорному топі з чорною вишивкою та чорних широких штанях.

Дар'я Трегубова / ©
Дар'я Трегубова

Вбрання Трегубова поєднала з чорним взуттям і червоним клатчем-конвертом із плетінням. У неї було розпущене волосся, макіяж із рожевою помадою і великі сережки-кільця у вухах.

Дар'я Трегубова / ©
Дар'я Трегубова

На Олені була об'ємна коричнева шуба, чорна сукня на бретельках з квітковим принтом і прозорий топ кольору бургунді.

Олена Лавренюк / ©
Олена Лавренюк

Аутфіт Лавренюк доповнила в'язаною шапкою з довгими зав'язками з помпонами винного відтінку, бордовими колготами та цікавим золотистим взуттям. У руці зірка тримала леопардову сумку на ланцюжку. Вона зробила зачіску з кучерями та ніжний макіяж.

Олена Лавренюк / ©
Олена Лавренюк

Про фільм:

Події стрічки відбуваються у 1950-х роках. У сонячному Неаполі красива дівчина із заможної родини Партенопа намагається знайти себе між академічною кар'єрою, світом кіно і власними спогадами про болісне минуле. Її краса стає її даром і прокляттям, адже вона не почувається щасливою. Пошук ідентичності веде її до зустрічей із ексцентричними наставниками, знаменитостями і духовними особистостями.

Стрічка отримала назву на честь однієї із сирен грецького міфу – донькою бога моря і богині землі. Згідно легенді Партенопа потонула в морі, коли її пісні не змогли спокусити Одіссея, її тіло потім винесло на берег Неаполя.

Образи Партенопи до фільму створив Модний дім Saint Laurent.

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