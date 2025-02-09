Акторки на прем'єрі фільму: Дар'я Трегубова у прозорому топі, Олена Лавренюк – у квітковій сукні

Українські акторки Дар'я Трегубова та Олена Лавренюк відвідали прем'єрний показ фільму культового режисера Паоло Сорентіно "Партенопа". Знаменитості продемонстрували на івенті стильні образи.

Дар'я постала перед фотографом в елегантному білому жакеті із золотисто-білими ґудзиками, прозорому чорному топі з чорною вишивкою та чорних широких штанях.

Дар'я Трегубова

Вбрання Трегубова поєднала з чорним взуттям і червоним клатчем-конвертом із плетінням. У неї було розпущене волосся, макіяж із рожевою помадою і великі сережки-кільця у вухах.

Дар'я Трегубова

На Олені була об'ємна коричнева шуба, чорна сукня на бретельках з квітковим принтом і прозорий топ кольору бургунді.

Олена Лавренюк

Аутфіт Лавренюк доповнила в'язаною шапкою з довгими зав'язками з помпонами винного відтінку, бордовими колготами та цікавим золотистим взуттям. У руці зірка тримала леопардову сумку на ланцюжку. Вона зробила зачіску з кучерями та ніжний макіяж.

Олена Лавренюк

Про фільм:

Події стрічки відбуваються у 1950-х роках. У сонячному Неаполі красива дівчина із заможної родини Партенопа намагається знайти себе між академічною кар'єрою, світом кіно і власними спогадами про болісне минуле. Її краса стає її даром і прокляттям, адже вона не почувається щасливою. Пошук ідентичності веде її до зустрічей із ексцентричними наставниками, знаменитостями і духовними особистостями.

Стрічка отримала назву на честь однієї із сирен грецького міфу – донькою бога моря і богині землі. Згідно легенді Партенопа потонула в морі, коли її пісні не змогли спокусити Одіссея, її тіло потім винесло на берег Неаполя.

Образи Партенопи до фільму створив Модний дім Saint Laurent.

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