У Києві, у кінотеатрі «Сінема Сіті» (ТРЦ Ocean Plaza), відбулася премʼєра драми з елементами чорної комедії «Ховаючи колишню».

На заході були присутні режисер серіалу Сергій Кулибишев і його головні герої — В’ячеслав Довженко, Олександр Рудинський, Артур Логай і Слава Бабенков.

Слава Бабенков, Юрій Поворозник, Сергій Кулибишев, Олександра Рудинський, Артур Логай, В’ячеслав Довженко

Сергій Кулибишев

Артур Логай

Марина Кошкіна і Олександр Рудинський

Слава Бабенков і Анастасія Король

Прем’єру також відвідали зіркові гості, серед яких: Ксенія Мішина, Соня Плакидюк, Марина Кошкіна, Юлія Буйновська, Геннадій Попенко та інші.

Ксенія Мішина

Соня Плакидюк

Геннадій Попенко

Юлія Буйновська

Анастасія Король

Бармен-шоу на заході

Про серіал:

«Ховаючи колишню» — це 20-хвилинні серії, які тримають увагу глядача до останньої хвилини, а жанр драми з елементами чорної комедії дозволяє піднімати складні, життєві та актуальні для українців теми — втрати на війні, стосунків, дружби, любові.

У центрі сюжету — четверо чоловіків на похороні їхньої спільної колишньої, яка загинула на війні. Кожен по-своєму переживає втрату і запитує себе: «Кого дівчина кохала найбільше?», «Хто підштовхнув її піти на фронт?» Глядач стає свідком щирих чоловічих розмов, в яких піднімаються запитання, які задає собі кожен, але мало хто говорить вголос.

Слава Бабенков, Олександра Рудинський, Артур Логай, В’ячеслав Довженко і Сергій Кулибишев

«Цей серіал створювався на основі того, що відбувається навколо нас. Для мене було важливо зробити історію про прийняття втрати: таку людяну, трохи недолугу, як і ми всі, драматичну, але таку, в якій є місце, щоб не задихнутися і навіть трохи посміятися», – поділився автор і режисер серіалу Сергій Кулибишев.

Саундтреком до серіалу стала композиція Klavdia Petrivna «Чай», яку вона створила спеціально для цього проєкту.

Для серіалу проводили повноцінні акторські репетиції, що рідко практикується під час створення українських фільмів і серіалів.

У серіалі глядач не знає імен головних героїв і їхньої колишньої. Але для внутрішньої роботи зі сценарієм головні персонажі були позначені іменами героїв історії «Три мушкетери» — Атос, Портос, Араміс і Д’Артаньян.

Перші пʼять серій «Ховаючи колишню» вже доступні для перегляду на платформі національного онлайн-кінотеатру SWEET.TV, а інші пʼять зʼявляться 3 грудня.